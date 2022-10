Oud-pachter Hedwige: ‘We hadden gelijk, maar niet gekregen’

Rechtbank: leden Zone 8 Dauwendae­le geen criminele organisa­tie

De drie jonge Middelburgers en een Utrechtse vriend, die ervan werden verdacht met hun ‘Zone 8' in de wijk Dauwendaele in Middelburg een criminele organisatie te hebben gevormd, zijn donderdag daarvan vrijgesproken. De rechtbank in Middelburg is van oordeel dat het dossier vrijwel volledig is gebaseerd op tapgesprekken. Daarbij is het Openbaar Ministerie (OM) uitgegaan van interpretaties en aannames en niet gestaafd door de daadwerkelijke misdrijven, zo stelt de rechtbank in haar vonnis.

