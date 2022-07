Oud-gedeputeerde Dijkwel (1936-2022): ‘Een man een man, een woord een woord’

Dijkwel was een laatbloeier in de politiek. Hij werd geboren in Yerseke, groeide op in Zierikzee, was aanvankelijk huis- en reclameschilder, om later op te klimmen tot adjunct-directeur van de voormalige Middelburgse scholengemeenschap De Wellinge. Onvrede over de verkeerssituatie op de Middelburgse Seissingel, waar hij destijds woonde, deed hem in 1977 in de politiek belanden. Als lid van een actiegroep voelde hij zich volstrekt genegeerd door de gemeentebestuurders, die volgens hem geen echte interesse hadden in de burger. Dat kan anders, vond hij. Hij sloot zich aan bij D66.