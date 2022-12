Oud-diplomaat wordt Zeeuwse lijsttrekker JA21

Heijkoop komt uit Kortgene en is een diplomaat die recent met pensioen is gegaan. Hij was onder meer consul-generaal in Vancouver (Canada) en Bangalore (India).

De naam van Roland de Wit is opvallend. Hij is oud-Statenlid voor de PVV en was een van de hoofdrolspelers in de affaire uit 2019, waarbij hij samen met Vincent Bosch en andere partijgenoten probeerde fractievoorzitter Peter van Dijk opzij te zetten. Het leidde tot een scheuring binnen de partij. Bosch kreeg later bij de rechter een boete wegens smaad, De Wit werd daarvan vrijgesproken.