Oud-collega's scheepsmotorenbouwer Smit-Bolnes halen herinneringen op in Zierikzee

,,Dit was mijn maatje, we hadden altijd lol", zegt Adri de Bilde (81) terwijl hij de 87-jarige Bram van der Cingel op zijn schouders slaat. ,,We waren lassers en werkten veel samen", zegt De Bilde. De mannen halen samen met zo'n dertig oud-medewerkers van scheepsmotorenbouwer Smit-Bolnes herinneringen op in de Stads- en Commerciewerf, ofwel Museumhaven in Zierikzee. Daar staan enkele modellen Smit-Bolnesmotoren. Het bedrijf zat van 1962 tot 1977 in het pand waar nu grijperfabrikant Nemag is gevestigd, aan de Deltastraat in Zierikzee.