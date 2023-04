Oud bordje Sicherheitsdienst overgedragen aan Bevrijdingsmuseum

De vlag gaat uit in Nieuw- en Sint Joosland nu plan Trekdijk is vernietigd

In Nieuw- en Sint Joosland wordt woensdagavond de champagne ontkurkt. In het Middelburgse stadskantoor is er juist geen reden voor een feestje, nu de Raad van State de plannen voor de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland bij het oud vuil heeft gezet.