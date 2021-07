Organisator zomercarnaval Sas van Gent voelt zich gepiepeld: ‘Het mocht niet doorgaan’

video Ooievaars­nest op het dak: ze poepen alles onder, maar het is vooral genieten

2 juli SLUIS - Ook als het niet sneeuwt, ziet het dak van huize Flikweert in Sluis er soms behoorlijk wit uit. ,,Want ze poepen alles onder’’, zegt bewoonster Lia. Maar om nou te zeggen dat ze last heeft van het ooievaarsgezin dat zich al twee jaar op de schoorsteen heeft genesteld? Nee. ,,Het is bijzonder en we genieten ervan.’’