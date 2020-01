Organisator van dodelijke healingsessie in IJzendijke wordt vrijgelaten

Auke Kok laat andere kant van Cruijff zien in Terneuzen

9 januari TERNEUZEN - Schrijver en journalist Auke Kok kijkt uit naar zijn lezing over de bestseller ‘Johan Cruijff, de biografie’ in Terneuzen aanstaande woensdag. In Porgy en Bess zal hij de ‘nuchtere Zeeuwen’ de andere kant van ’s werelds beste voetballer aller tijden laten zien. ,,Cruijff zijn succes was een wonder waar hij zelf in moest gaan geloven.”