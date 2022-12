Opvang van stevige overlastgevers in Terneuzen loopt flinke vertraging op

Het project Skaeve Huse is gericht op mensen die op elke andere plek voor te veel overlast zorgen. Vaak is het vanwege een drank- of drugsverslaving niet mogelijk om hen in een andere opvang van het Leger des Heils onder te brengen. Skaeve Huse is een Deens woonconcept; in een geïsoleerd miniwoonwijkje kunnen de mensen onder begeleiding tot rust komen.