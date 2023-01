‘Opvang van ouderen met psychiatrische klachten in Zeeuws-Vlaamse verpleeghuizen gaat helemaal niet’

Het besluit van Emergis om te stoppen met de opvang van ouderen met psychiatrische klachten in De Ferleman in Terneuzen is verkeerd gevallen bij oppositiepartij Sociaal Terneuzen. ,,Dit is een verdere verschraling van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen.”