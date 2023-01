Opvang huiselijk geweld in Zeeland zit vol en doorstroming stagneert

Vrouwen met kinderen die in gevaar zijn, bijvoorbeeld door huiselijk geweld, moeten langer dan noodzakelijk in de vrouwenopvang blijven. Oorzaak: te weinig beschikbare sociale huurwoningen.

Zeeland heeft twee geheime locaties op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen waar vrouwen tijdelijk opgevangen worden als ze te maken hebben met een partner met losse handen of als sprake is van incest of gedwongen prostitutie. Het gaat om dertig plekken. Zeeland heeft ook twee noodplaatsen, maar die worden alleen gebruikt als sprake is van acute nood. Vrouwen kunnen daar maximaal drie nachten blijven. Op dit moment zijn alle dertig plaatsen bezet.

Ook Zeeland heeft te weinig beschikbare huurwoningen. De provincie heeft - anders dan andere provincies - ook geen urgentieregeling voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het gevolg laat zich raden. ,,Vrouwen met kinderen moeten dus langer dan noodzakelijk in de opvang verblijven met als logisch gevolg dat doorstroom in de vrouwenopvang stagneert.”

De oorzaak van de volle vrouwenopvang is niet zo makkelijk aan te geven. Aanmeldingen komen in golven, zegt Emergis, waar de Veilige Opvang onder valt. Wat wel duidelijk is, is dat het aantal aanmeldingen toeneemt als in een gezin sprake is van armoede en/of schulden.

Opvang buiten het gezin is altijd een uiterste redmiddel. Medewerkers van Veilige Opvang proberen een gezin dat kampt met huiselijk geweld altijd eerst thuis te helpen. Als dat niet lukt, wordt uitgeweken naar één van de dertig opvangplekken.

Het is nog nooit voorgekomen dat Zeeuwse vrouwen tijdelijk - bijvoorbeeld in een hotel - onderdak moesten krijgen. Elders in ons land, komt dat weleens voor. Emergis zegt dat het tot nu toe altijd gelukt is om noodplaatsen achter de hand te houden voor het geval iemand acuut haar vertrouwde omgeving moet verlaten. ,,Van een gesloten deur is geen sprake. Als een Zeeuwse vrouw een plaats nodig heeft buiten de regio, dan lukt dit tot nu toe altijd.”

En mocht het voor een Zeeuwse vrouw veiliger zijn om buiten de provincie te worden opgevangen, dan is die mogelijkheid er ook altijd. Daarover zijn afspraken gemaakt. ,,De Zeeuwse vrouw vertrekt naar de andere regio en wij ontvangen dan de vrouw uit de andere regio voor wie het in Zeeland wél veilig genoeg is.”

Vroeger kwam het merendeel van de vrouwen die opgevangen moest worden in wat toen nog een ‘blijf-van-mijn-lijfhuis’ heette van buiten de provincie. Doordat meer en meer geprobeerd wordt de problematiek van huiselijk geweld op te lossen buiten een opvanginstelling, is sprake van een verschuiving. ,,Als het mogelijk is om het in de eigen sociale omgeving weer veilig te krijgen, heeft dat de voorkeur. Maar dan moet het wel veilig genoeg zijn.”