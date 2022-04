Opvallend: inbrekers sloegen in deze twee Zeeuwse gemeenten het afgelopen jaren nauwelijks toe

VLISSINGEN - Inbrekers over de vloer. Voor veel mensen is alleen het idee al een nachtmerrie. Inwoners van Borsele en Veere konden het afgelopen jaar relatief rustig slapen. De twee gemeenten horen volgens het CBS tot de tien Nederlandse gemeenten waar inbrekers het minst vaak toesloegen.

Zowel in Borsele als Veere zijn in 2021 afgerond tien woninginbraken geregistreerd. Dat komt neer op 0,8 inbraken per 1000 huishoudens. In Tholen (40 inbraken) en Hulst (50 inbraken) sloeg het dievengilde gemiddeld in vier op de duizend huizen toe.

Miljonairsgemeente

Vooral het lage aantal inbraken in Veere is opmerkelijk. Het CBS becijferde eind vorig jaar dat in de Walcherse kustgemeente naar verhouding het meest te halen valt. In Veere wonen de meeste miljonairs van Zeeland: 8,4 procent van de huishoudens heeft één of meer miljoenen aan vermogen. Landelijk wordt in welvarende gemeenten in het Gooi zoals Laren en Baarn juist heel vaak (in 6 à 7 van 1000 huizen) ingebroken.

In totaal werd in 2021 ruim 350 keer ingebroken in Zeeland. Landelijk pleegden dieven 23,5 duizend keer een woninginbraak. Volgens het statistiekbureau is dat aantal in tien jaar tijd met zo'n 75 procent gedaald. Het CBS neemt aan dat het vele thuiswerken en thuisblijven de afgelopen twee jaar de kans op inbraak heeft verkleind.

Dieven worden ouder

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar opgepakte verdachten van woninginbraak. Opvallend is dat het aandeel jongeren dat wordt verdacht van woninginbraak steeds kleiner wordt. Tien jaar geleden was nog ongeveer de helft van de inbrekers jonger dan 25 jaar, nu is dat bij een derde van de inbraken het geval. De gemiddelde leeftijd van een inbreker is gestegen van 28 tot 31,5 jaar.

Benieuwd hoe vaak er in jouw gemeente is ingebroken? Bekijk het op onderstaande kaart.

