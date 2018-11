Opstart kerncentrale Doel 1 weer uitgesteld, minister teleurgesteld in Engie Electrabel

DOEL - Kerncentrale Doel 1, net over de Zeeuwse-Vlaamse grens, blijft langer dicht voor reparaties dan verwacht. De minister van Energie, Marie-Christine Marghem, heeft vandaag een taskforce samengeroepen. Op dit moment werken maar twee van de zeven kerncentrales in België.

Doel 1 werd in april stilgelegd na een lek in het reservekoelsysteem, waardoor licht radioactief water vrijkwam. Een deel van de lekke waterleiding is inmiddels vervangen, maar nu blijkt dat op een ander, moeilijk te bereiken deel van de leiding ook problemen zijn. Daardoor blijft Doel 1 dicht tot en met 31 januari, anderhalve maand later dan gepland.

Volgens de Belgische minister Marghem levert het uitstel van Doel 1 tot eind december geen problemen voor de energie. Hoe het daarna gaat, is onbekend. Ze heeft woensdagochtend een taskforce opgeroepen met belangrijke spelers uit de energiesector. Aan Vlaamse media laat ze weten ‘akte te nemen van de verlenging van de werkzaamheden’. Veiligheid staat voorop, zegt ze, maar ze betreurt ‘dat de uitbater opnieuw in gebreke blijft'.

In België zijn nu alleen Doel 3 en Tihange 1 in bedrijf. De overige vijf kerncentrales liggen stil: Doel 2, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 worden gerepareerd. De heropstart van Doel 1 en Doel 2 werd in oktober ook al uitgesteld naar december. De vier kernreactoren stammen uit de periode 1975-1985 en komen volop in het nieuws vanwege mankementen.