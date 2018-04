Opruimen ingestort dak tankstation Selnisse kost tijd

Woensdag werd verder gegaan met het voorzichtig demonteren van het dak van het tankstation, gelegen aan de A58 tussen Goes en Middelburg. De overkapping, een grotendeels houten constructie, zakte in de nacht van maandag op dinsdag in nadat een dragende balk het had begeven. Doordat op dat moment niemand aanwezig was, vielen er geen slachtoffers. Van brand- of explosiegevaar is geen sprake geweest.