Oproep heeft succes: verlamde Dick heeft binnenkort weer genoeg verzorgers om thuis te wonen

KAPELLE - Zijn situatie leek uitzichtloos. Maar dankzij nieuwe verzorgers die versneld worden opgeleid kan de verlamde Dick binnenkort van de IC in Goes weer naar zijn aangepaste woning in Kapelle.

Ze is overdonderd door alle aanmeldingen, zegt verpleegkundige Christel Hemelsoet. Ze is een van de mensen uit het team dat Dick van der Heijde (59) uit Kapelle 24 uur per dag verzorgt. Hij is van top tot teen verlamd en kan alleen met zijn ogen knipperen. Zo communiceert hij met zijn verzorgers, die hem daardoor ook in staat stellen te mailen, te facebooken, muziek te luisteren en daarover recensies te schrijven die hij publiceert op zijn eigen website. Al 31 jaar woont hij in een aangepast huis, maar doordat hij zijn zorgteam niet meer rond kreeg, is hij onlangs opgenomen op de IC in Goes. Als zijn eigen verzorgers daar niet zijn, staart hij - zoals Christel het zegt - een groot deel van de dag naar de tv en het plafond.

Het tij lijkt gekeerd

Door een oproep op Facebook, aandacht van deze krant en daarna van andere media lijkt het tij gekeerd.

,,Op onze oproep voor verzorgenden hebben we aardig wat aanmeldingen gekregen", vertelt Christel. Wel 25 tot 30. ,,Ook vandaag kwamen er nog nieuwe binnen.” Het gaat om belangstellenden, niet iedereen zal uiteindelijk bij Dick aan het bed terecht komen. ,,Maar uit dertig mensen kun je een betere schifting maken dan uit drie. De tien extra verzorgenden die Dick nodig denkt te hebben, moeten haalbaar zijn."

Ze moeten allemaal kunnen omgaan met de apparatuur die Dick beademt en van zuurstof voorziet. Christel: ,,Normaal is daar een cursus e-learning voor met een examen in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam.” Het Beademingscentrum in Rotterdam staat toe dat de opleiding en de toets in Zeeland plaatsvinden, zodat het team van Dick in twee weken weer op sterkte is en hij thuis zijn unieke, maar voor hem normale leven weer kan oppakken.

Kiele kiele

,,Het grootste punt is nog wel of de flappen op tafel komen", nuanceert Christel. De tekorten aan personeel in de zorg spelen Dick parten, mede omdat hij uit zijn persoonsgebonden budget (PGB) geen concurrerende tarieven denkt te kunnen betalen. Maandag heeft er spoedoverleg plaatsgevonden tussen het team van Dick en CZ. ,,Met zijn PGB en een aantal toeslagen moet het budget van meneer Van der Heijde in principe voldoende zijn om het benodigde tarief aan zijn verpleegkundigen te betalen", verklaart Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg van CZ. ,,Het is wel kiele kiele.”

Dat komt omdat de situatie zo complex is, legt ze uit. Zoals Dick is er maar een handjevol mensen in Nederland. Daar is het PGB niet op toegesneden. Dat is ooit bedacht om mensen hun eigen parttime zorg in te kunnen laten kopen, niet voor mensen die 24 uur zorg nodig hebben. Maar Dick is verstandelijk helemaal in orde en toch moet hij 24 uur per dag worden verzorgd. Hij zou het als een ramp ervaren als hij naar een instelling moet, zeker als daar geen verzorgenden zijn die met hem kunnen communiceren, zoals nu een deel van de dag op de IC, ook al krijgt hij daar de best mogelijke zorg.

Quote Door allerlei regels lijkt veel vaak niet mogelijk, maar er kan een hele hoop wel Caro Verlaan, CZ

Het vergt creativiteit en veel gepuzzel, aldus Verlaan, maar ze is er van overtuigd dat Dick voldoende geld kan krijgen om zijn zorg thuis te regelen. ,,We kunnen geen blanco cheque geven, er moet een gedetailleerd zorgplan liggen dat wij moeten goedkeuren. Door allerlei regels lijkt veel vaak niet mogelijk, maar er kan een hele hoop wel. Het gaat ons er uiteindelijk allemaal om dat we het voor Dick zo goed mogelijk regelen."