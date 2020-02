Oppasopa vrijgesproken van seksueel misbruik kleindochter

Volgens verklaringen van het meisje zou zij vanaf oktober 2008, acht jaar lang, twee keer per week door J. zijn misbruikt. Zij was vijf toen het begon. Twee keer in de week werden het meisje en haar broertje van school gehaald. Thuis werden dan wat spelletjes gespeeld en zat ze bij J. op schoot. Bij die gelegenheden zou zijn hand onder haar kleding naar haar borsten en de schaamstreek zijn gegaan en had hij haar betast. Ook zou ze hem diverse keren hebben moeten bevredigen.

In haar vonnis stelt de rechtbank dat er geen wettig bewijs is omdat alles is gebaseerd op de enkele verklaring van het meisje. En dat is niet genoeg. Daarnaast is er ook geen enkel bewijs dat haar verklaringen kan ondersteunen en heeft ook niemand iets gezien. Dan volgt er dus vrijspraak.