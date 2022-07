Opnieuw crisisnoodopvang asielzoekers in oude bibliotheek in Terneuzen

Meerdere kleine locaties

Terneuzen biedt, in samenspraak met Hulst en Sluis, de bieb aan omdat de doorstroom en opvang van asielzoekers in Nederland de afgelopen weken nog verder onder druk is komen te staan. Het Rijk besloot daarom het aantal crisisnoodopvangplekken te verhogen. Er is gevraagd om per regio 225 crisisnoodopvangplekken te maken. In Zeeland is geen locatie beschikbaar voor 225 mensen. Daarom wordt gekeken naar een aantal kleinere locaties, zoals de oude bibliotheek in het centrum van Terneuzen.