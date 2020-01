Opnieuw aandacht voor vermoorde vrouw Westdorpe in Opsporing Verzocht

Minicam­ping­hou­ders: gemeenten vreten met goedkope camper­plaat­sen de kaas van ons brood

14:22 HULST - Voor camperaars is het prachtig; gratis of voor een appel en een ei overnachten op gemeentelijke camperplaatsen. Minicampinghouders in de regio zijn een stuk minder enthousiast. Zij reppen over oneerlijke concurrentie.