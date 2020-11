Opmerkelijke wending: dode man bij Oesterdam had vals paspoort, politie verspreidt nu foto's

Na politieonderzoek naar de vingerafdrukken bleek dat de man Orlando Jaimes zou zijn, een 50-jarige Venezolaan die tussen 2005 en 2010 in België woonde. Uit navraag bij de autoriteiten in Venezuela blijkt echter dat de man toch iemand anders moet zijn. De échte Orlando Jaimes stierf in 2009 al. De man op de foto maakte tussen 2005-2010 gebruik van die valse naam op zijn paspoort.

Vissers zagen hem op 17 oktober in het water liggen onderaan een steiger bij de Bergse Diepsluis. Hij had diverse verwondingen, waaronder in het gezicht. Hij bleek zwaar mishandeld. Hij had een normaal postuur en was zo’n 1.73 meter lang. Mogelijk is hij ergens anders om het leven gekomen en is zijn lichaam naar de latere vindplek vervoerd en daar achtergelaten.