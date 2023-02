Opluchting in jachthaven Breskens: gezonken toiletgebouw is niet lek

Zeeuwse biljart­ster in Turkije; ‘Ik heb wel wat schokken gevoeld’

Het was voor Sylvia Eckel heel vreemd. Hoewel Turkije ontdaan was vanwege de aardbevingen, begon de biljartster uit Hansweert maandag ‘gewoon’ aan het wereldtoernooi driebanden in Ankara. ,,Ik kon m’n hoofd er wel bij houden, maar de sfeer was anders dan anders.” Inmiddels is alles er afgelast.

15:37