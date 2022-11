Opleiding huisartsenassistenten voor Zeeland loopt voor op schema

De opleidingsplaatsen worden betaald uit het fonds dat Zeeland heeft gekregen ter compensatie van het afblazen van het project Marinierskazerne. Het verlichten van het tekort aan huisartsen in de provincie is een van de doelen waarvoor geld opzij is gezet.

De hbo-instelling HAN in Nijmegen verzorgt de opleiding Master Physician Assistant. Deze studie duurt tweeënhalf jaar. Een ‘physician assistant’ kan bepaalde taken van onder meer huisartsen overnemen en zo de provincie helpen het personeelstekort in de zorg te verkleinen. De theorielessen volgen de studenten aan de HAN, het praktijkdeel in Zeeland. Statenlid Brunke vroeg het provinciebestuur of de theorielessen ook niet in Zeeland gegeven kunnen worden. Maar dat is niet mogelijk , aldus Gedeputeerde Staten. ,,Het theoriedeel van deze opleiding organiseren in Zeeland is uit oogpunt van de vereiste schaalgrootte (technisch, materieel en facilitair) niet aan de orde.”