Opgepakte vrouw in zaak-Ichelle verdacht van moord, nieuws komt bij familie ‘keihard binnen’

OOSTBURG - De 44-jarige vrouw die dinsdag werd aangehouden in de vermissingszaak van Ichelle van de Velde, wordt verdacht van moord. Dat meldt de politie. Ichelle is nog niet gevonden, maar de kans dat ze nog in leven is, wordt door politie en justitie als ‘zeer klein’ ingeschat.

Het nieuws komt drie dagen na de aanhouding van de 44-jarige vrouw uit Aardenburg. Zij heeft in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg Het Spirituele Huisje Lotus, waar ‘spirituele artikelen’ worden verkocht, en waar in een praktijk ook healings en witte magie aangeboden wordt. Die zaak bevindt zich vlakbij de winkel Pins & Needles van Ichelle. De politie kamde zowel de woning als de winkel dinsdag helemaal uit en deed er zeer uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn volgens de politie sporen van een misdrijf gevonden. De oorspronkelijke aanklacht dat de vrouw Ichelle ontvoerd en/of gevangen gehouden zou hebben, is nu verzwaard tot moord. Volgens de politie is ze de enige verdachte.

‘We weten nog steeds niet waar ze is’

Het nieuws komt keihard binnen bij de familie van Ichelle, zegt woordvoerder Lars Walder. ,,De familie heeft altijd met alles rekening gehouden. Ichelle is al twee maanden zoek.” Het belangrijkste is te weten komen waar Ichelle is. ,,Dat is het enige wat de familie wil weten en dat weten we nog steeds niet.”

De 29-jarige Oostburgse verdween half december spoorloos. Er werd daarna een aantal keer naar haar gezocht in het Groote Gat, een kreek bij Oostburg, maar zonder resultaat. Uit onderzoek in het huis en in de winkel van Ichelle bleek dat daar in elk geval geen misdrijf was gepleegd.

Bloemen en kaarsen bij de winkel

Bij de winkel van Ichelle, in de Burgemeester Erasmusstraat, komen na het bericht van vanochtend inmiddels plaatsgenoten en bekenden een eerbetoon brengen. Ze leggen bloemen neer of branden een kaarsje. Kristien en haar dochter Ymke brengen ook bloemen. ,,Ik ken Ichelle van toen ze nog in haar ouderlijk huis woonde, in IJzendijke", zegt de vrouw. ,,Dit is wel het minste wat we kunnen doen. We voelen ontzettend mee met de familie. Zeker ook omdat Ichelle nog niet gevonden is.”

Volledig scherm Bekenden van Ichelle leggen bloemen voor haar winkel. © Bob Maes