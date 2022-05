Operatie schoolbord voor Lezers in Breskens is op de valreep geslaagd

REPORTAGE E-bikers zijn gék op fietspro­vin­cie Zeeland. ‘Maar we moeten niet denken dat we er al zijn’

Met bubbels werd in 2020 een fietsoplaadzuil bij het haventje van Viane aan de Oosterschelde geopend. Kort daarna blies een storm de laadpaal omver. Leve de e-bike, in winderig Zeeland. De provincie scoort hoog bij plezierfietsers, óók die op een e-bike. ,,Maar we moeten niet denken dat we er zijn.”

