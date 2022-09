Openluchtspektakel Bergen op Zoom volgend jaar in het teken van Watersnoodramp

Het is in 2023 exact 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond, voor Stichting de Vierschaar uit Bergen op Zoom genoeg reden om volgend jaar groots uit te pakken met een openluchtspektakel over de ramp. Volgens de organisatie valt de huidige voorstelling (Les Misérables) nog in de categorie klein tot middelgroot, het stuk van volgend jaar wordt een megaproductie. ,,We zijn al een tijd bezig om het verhaal te schrijven en daarin speelt Zeeland natuurlijk een grote rol”, vertelt Marco Duijvelaar, voorzitter van de organiserende stichting De Vierschaar. ,,We hebben gewacht tot de première van ons huidige openluchtspektakel om het nieuws naar buiten te brengen.”