Openbaar Ministerie in beroep tegen straf voor moord op Tim van der Steen (15)

De 17-jarige jongen is volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. Dat is mogelijk voor 16- en 17-jarigen als een jeugdstraf niet past bij hun ontwikkeling of het misdrijf te ernstig is. De rechtbank vond de strafeis van 12 jaar ‘buitenproportioneel’ en gaf aan dat het belangrijk is dat de 17-jarige jongen snel kan worden behandeld. Dat verklaarde het vonnis van twee jaar cel en volwassen-tbs. Tegen die uitspraak gaat het OM nu in beroep.

17 keer gestoken in zij, rug en hals

Tim van der Steen werd op 9 januari van dit jaar met zware verwondingen gevonden in de Middelburgse wijk Dauwendaele, waar hij met de oudste van de twee broers had afgesproken. Hij bleek zeventien keer gestoken (onder meer in zij, rug en hals) en had veel bloed verloren. De Middelburgse tiener werd met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht en stierf drie dagen later aan zijn verwondingen. ’s Avonds werden de twee - uit huis geplaatste - broers (toen 15 en 16) in de woning van hun moeder aangehouden.