Opeens ‘overlast’ door volkstuintjes in Oostburg: ‘Het gaat om mensen met een klein tuintje en een hobby’

De volkstuintjes aan de Veerhoekpolderweg liggen er al járen. ,,Spontaan ontstaan voor 1950", weet Bob Dierickx. Hij is namens de stadsraad betrokken bij de zaak. De tuintjes liggen op een terrein dat officieel landbouwgrond is. Volgens de letter van de wet is dat illegaal, maar nooit had iemand er problemen mee. Tot 2018. Toen maakte een omwonende bezwaar tegen de zestien schuurtjes op het complex. Zijn verweer: volgens het bestemmingsplan mag op agrarische grond niet gebouwd worden. De gemeente Sluis vindt dat nu ook. De eigenaren zijn met stomheid geslagen.