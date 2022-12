Opa Jan vindt het heerlijk om te helpen, weet iedereen in de buurt

En toch, er is geen liever mens op aarde, zegt zijn schoondochter Leonie van Wel terwijl ze hem glimlachend aankijkt. ,,Ik heb nóóit ruzie‘’, zegt Opa Jan, zoals hij in de buurt bekend staat. Een goede eigenschap, voor iemand die al bijna zijn hele leven verkeersregelaar is bij evenementen in heel Zeeland. Hij hoeft er niks voor te hebben. ,,De gezelligheid, dáár doe ik het voor.” Zijn schoondochter slaat met een warme glimlach een arm om hem heen: ,,Eigenlijk kun je hem geen groter plezier doen dan om hulp vragen.”

Opa Jan heeft een leven van hard werken in het grondverzet achter de rug. ,,Kraanmachinist, bulldozer, zwaar werk.” Nog altijd is hij gewend om een uur of zes op te staan. Dan gaat hij naar zijn ‘lapje’: een grote volkstuin. ,,Als de rest om een uur of tien aankomt, ga ik al aan de koffie.” Er staat veel meer op dan hij zelf op kan. En dus geeft hij het weg. In een hoek van de kamer staat een zwarte emmer met een zak erover; daar groeit witlof in. Eén emmer heeft hij al weggegeven. ,,Ik heb er nog geen een op van m'n eigen!”

De Irakese buurvrouw, daar komt ze net voorbij, is dol op zijn snijbiet. ,,Als ik langskom, vliegt ze naar buiten en maakt zo'n knipbeweging met haar vingers, dan wil ze dat ik naar de kapperszaak ga om wéér geknipt te worden. Daar werkt een van haar dochters, begrijpt u. En dan roep ik ‘nee, nee, ik bén net geweest!" De Russische buren die er sinds kort wonen, hebben nu al een sleutel van zijn aanhanger. ,,Ze zijn met een flinke verbouwing bezig. Ik zeg; als je hem nodig hebt, pak je hem maar.” De Syrische, de Kosovaarse buren, iedereen schiet hij te hulp, met iedereen heeft hij wel een babbeltje. Hij gebaart: ,,Zó. Met handen en voeten.”

Bezig met de breimachine

Drie keer moest hij afscheid nemen van iemand die hem zeer dierbaar was. De geboren Kwadendammer was nog maar net vader geworden toen hij zijn vrouw Ria verloor. ,,Kanker. Ze was nog maar 24", zegt hij. Tot zijn grote geluk leerde hij een paar jaar later Janny kennen. ,,Een Goese. Dat was een lot uit de loterij hoor!” Hij wijst om zich heen. Her en der in de woonkamer staan werkjes van haar hand. ,,En ze was héél creatief. Er stond hier een breimachine, ze was altijd bezig. Helaas is ze in 2006 gestorven. Ze was nog maar 67. Oók kanker.”

Quote De dokters zeiden: hij is héél kwetsbaar, hij mag niet ziek worden Jan Remijn

Kinderen kreeg hij niet met Janny. Groot was dan ook het verdriet toen Hans, zijn enige kind, een jaar geleden acute leukemie bleek te hebben. Een paar maanden geleden was de uitvaart. ,,Ik mis hem.” Tranen in zijn ogen. En dan te bedenken dat Hans er, na de eerste stamceltransplantatie, best goed voorstond. ,,De dokters zeiden: hij is héél kwetsbaar, hij mag niet ziek worden. We waren héél voorzichtig. Naar de markt ging ik niet. Drukke gelegenheden meed ik. Als mensen bij me in de buurt kwamen staan, ging ik opzij.” Zijn ogen worden rood: ,,Toen kreeg hij corona. Dat heeft hij niet overleefd.”

En even is te zien dat Opa Jan, die tegenover de buitenwereld altijd maar opgewekt en vrolijk blijft, diep verdriet heeft. ,,Ik mis hem. Daarom ben ik ook graag de hort op. Als ik maar buiten ben.” Sheera, de oude herdershond van Hans en Leonie, loopt naar hem toe en legt haar kop op zijn been. ,,Ze was helemaal kaal van de stress nadat Hans overleed. Ik zie nóg voor me hoe ze met d'r kopje in de kist zat. De hele uitvaartdienst heeft ze aan mijn voeten gezeten.” Elke dag neemt hij Sheera mee, met de auto, lekker uitwaaien. Een aai over haar kopje. Zijn lip trilt. ,,Daar heb ik heel veel aan.”