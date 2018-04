Op zoek naar een woonpaleisje? De tien duurste huizen in Zeeland

OOSTKAPELLE - Bent u toevallig op zoek naar een luxe woonboerderij of ideaal gelegen monument in de binnenstad? Kijk dan even of hier iets voor u tussen zit: de tien duurste huizen (volgens Funda) in Zeeland. Zoekt u toch iets in een andere prijsklasse, dan kunt u natuurlijk ook zaterdag naar de Open Huizendag gaan.

1. Oostkapelle, Duinbeekseweg 7

Hof Klein Berkenbosch is een historisch landgoed uit 1691. Het beschikt over 13 kamers, waarvan 8 slaapkamers. Er zijn 4 badkamers met in totaal 3 ligbaden, 4 douches en 3 toiletten. Het perceel eigen grond met streekeigen beplanting (ruim 3,5 hectare), ligt direct naast bos- en duingebied De Mantelinge.

Vraagprijs: 2.999.000 euro k.k.

2. Noordgouwe, Rust en Werk 4

Een luxueus landhuis, gebouwd in 2002, op een zeer rustige locatie dichtbij Zierikzee. De woning op ruim 7500 vierkante meter grond heeft 9 kamers, waarvan 6 slaapkamers, met 4 badkamers. Uiteraard is het van alle gemakken voorzien, zoals een eigen zwembad en een alarminstallatie.

Vraagprijs: 2.350.000 euro k.k.

3. Kamperland, Reigerlaan 15

De luxe villa uit 2003 staat aan de rand van het Veerse Meer. Maar de bewoners kunnen er ook voor kiezen in het eigen inpandige zwembad te poedelen. Daarbij kunnen ze we zelfs een serieuze zwemtraining van maken, door tegen de stroom van een jetstreamer in te crawlen. De woning beschikt over 6 kamers, waarvan 4 slaapkamers, en 3 badkamers plus een apart toilet. De tuin biedt niet alleen een mooi uitzicht, maar heeft bovendien een eigen aanlegsteger.

Vraagprijs: 2.150.000 euro k.k.

4. Zierikzee, Oude Haven 53-55

Monumentenpand uit 1788 op een kavel van 4350 vierkante meter. ‘Een stadspaleis met naar men zegt de hoogste gevel van de provincie Zeeland’, meldt Funda. Het zou vooral interessant zijn voor een beheerder of investeerder: ‘Voor het huis is een ambitieus maar realistisch plan ontwikkeld voor het realiseren van een boutique hotel.’ Er zijn nu 19 kamers, waarvan 8 slaapkamers.

Vraagprijs: 1.800.000 euro k.k.

5. Kamperland, Sternlaan 9

Nog een luxe villa die direct aan het Veerse Meer is gelegen. De woning stamt uit 1973 en staat op 765 vierkante meter grond, met een eigen aanlegsteiger in het meer. De ‘master bedroom’ heeft een ruim balkon met uitzicht op het meer. Er zijn 5 kamers, waarvan 4 slaapkamers. Tot de extra's behoort onder meer een sauna. Een van de kamers is ingericht als televisieruimte.

Vraagprijs: 1.795.000 euro k.k.

6. Kamperland, Baas Huisweg 14-15

Een monumentaal herenhuis op ruim 52.000 vierkante meter eigen grond. Op het perceel staan ook een semi-bungalow, stallen met 24 paardenboxen, een overdekte rijbak en een wagenschuur. Het herenhuis is rond 1772 gebouwd en heeft 6 kamers, waarvan 3 slaapkamers en 2 kamers die als woon-, werk- of slaapkamer zijn te gebruiken. Ook in de semi-bungalow zijn nog diverse slaapkamers.

Vraagprijs: 1.750.000 euro k.k.

7. Vrouwenpolder, Vrouwenpolderseweg 44

Een landgoed uit 1966 met daarbij een minicamping, een landschapstuin en een grote natuurvijver. Het woonhuis beschikt ook over diverse appartementen. Er zijn in totaal 13 kamers, waarvan 9 slaapkamers, met 4 badkamers en 2 aparte toiletten. Het kavel meet ruim 26.000 vierkante meter.

Vraagprijs: 1.599.000 euro k.k.

8. Geersdijk, Provincialeweg 1

Een fraaie gerestaureerde woonboerderij uit 1840 met onder meer een bakhuisje en een grote boerenstal, beide gerestaureerd. Er zijn ook twee gastenverblijven. Het perceel van ruim 24.000 vierkante meter bevat verder verschillende tuinen met oude bomen, een fruitbomengaard en een beeldenpark. Er zijn 10 kamers, waarvan 6 slaapkamers, en 2 badkamers.

Vraagprijs: 1.395.000 euro k.k.

9. Goes, Albert Joachimikade 13-15

Een rijksmonument op 4800 vierkante meter eigen grond in het hart van Goes. Het herenhuis uit 1888 beschikt onder meer over een kantoor/praktijkruimte met eigen entree. De bewoners hebben uitzicht op de jachthaven. Er zijn 7 kamers, waarvan 4 slaapkamer en 2 badkamers. De tuin aan de achterzijde biedt een ontsluiting naar de Oude Singel met een eigen brug, meldt Funda.

Vraagprijs: 1.395.000 euro k.k.

10. Middelburg, Nieuwenhovenseweg 20A

Luxe villa op een rustige locatie, met onder meer een inpandige garage voor drie auto’s, en een wijnkelder. Gebouwd in 1990, met een aanbouw die stamt uit 2004. De woning bevat 7 kamers, waarvan 4 slaapkamers, en 2 badkamers. ‘Ook erg geschikt voor een woon-werkbestemming, zoals een kunstatelier, expositieruimte of iets dergelijks’, meldt Funda.

Vraagprijs: 1.395.000 euro k.k.