Op zijn negentiende werd alles anders voor Frans van Pagee: ‘Ik was geen schim meer van wie ik was’

,,Voetbal is het mooiste wat er is”, zegt Frans van Pagee. ,,Dat vond ik als jongetje al. Als kind ging ik vaak naar zo’n trapveldje. Daar groeit de liefde voor de sport. Op Krabbendijke hadden we een veldje achter De Looff. Daar was het ’s middags al heel druk. Dan kon je zo met een man of dertig partijtje doen. En ’s avonds werd dat nog een beetje erger. Dan kwamen de vaders erbij. Je moest snel zijn, anders was het zo druk, dat je niet meer mee kon doen. Er stonden mensen langs de lijn te kijken, met de fiets in de hand. Publiek bij een trapveldje! Dat was toen nog gewoon.”