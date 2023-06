Op verschillende plekken bermbrandjes in Zeeland

Eigenzinni­ge kijk Kop van Schouwen in woord en beeld

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Dit keer Cathrien Berghout en Martin van Rossum van Literair Café De Geestgronden. Vrijdag 16 juni houden zij in de Hervormde Kerk in Burgh-Haamstede een avond met presentaties van nieuw werk in poëzie en beeldend werk onder de titel ‘Recht van overpad’.