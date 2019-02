Op televisie gearresteerde Bram S. (57) bedonderde ook Bergenaar: ‘Ik verdien straf, maar 10 jaar cel...’

ANTWERPEN - Ruim een half miljoen mensen zagen zondag op televisie de arrestatie van Bram S. uit Nieuwdorp. Agenten pakten hem op in Middelburg, met een Europees arrestatiebevel in de hand. De Zeeuw geeft toe dat hij mensen heeft bedonderd. “Maar tien jaar cel? Dat is wel heel erg overdreven.”

S. wordt verdacht van oplichting, met bedragen die oplopen tot in de miljoenen. Hij vroeg slachtoffers te investeren in talentvolle jonge voetballers, in zeecontainers (met inhoud) of andere projecten. Hij beloofde torenhoge rendementen. Maar het geld ging in rook op.

Zondag kwam hij voor de derde keer in het SBS6-programma Undercover in Nederland. Hij zou 50.000 euro lenen van Vlissinger Wim Boks voor de aankoop van zeecontainers, met 25.000 euro rendement. Boks schakelde het tv-programma in en zat op 13 december - met verborgen camera - aan tafel in het Middelburgse Van der Valk-hotel.