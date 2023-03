Op Schuttevaer vallen ze stil als Barre zijn schilderkunsten laat zien

poll Dow-manager Lennart Heip: ‘Toen ik uit de kast kwam, was ik bang voor de gevolgen’

Lennart Heip heeft een topbaan bij Dow. Hij is eindverantwoordelijke voor internationale handel. Dat had hij een jaar of twintig nooit durven denken. ,,Toen ik uit de kast kwam, was ik bang dat het gevolgen kon hebben voor mijn carrière.”