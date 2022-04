Op en top Groedenaar Rini Bouwens had plezier in wat hij nog wél kon: ‘Achter de geraniums ga je piekeren’

Monnikenwerk Als je een prijs voor godsdienst­vrij­heid uitreikt... moet je die godsdienst wel serieus nemen

‘Mensen met een Missie’ steunt het werk van Lian Gogali sinds 2011 en zorgde voor de Nederlandse première van The peace agency, een documentairefilm over het leven en werk van Lian Gogali. Zij sprak met de aanwezigen in het Humanity House in Den Haag. Donderdag ontvangt Lian Gogali de Four Freedoms Award voor godsdienstvrijheid uit handen van Jacobine Geel. Maar een kans op een publieksontmoeting zit er nu niet in.

16 april