Op de skelter van Goes naar Groningen: vier scholieren gaan voor Kika de uitdaging aan

Slapen in een wijnvat, een tipi of een ‘hobbithuis’: als het maar rond is, zegt Jacqueline uit Vrouwenpol­der

Tussen de tipi's op minicamping De Bokkesprong in Vrouwenpolder is wéér iets ronds verrezen: een ‘hobbithuis’, negen meter doorsnede en zeven meter hoog. ,,Op een dag kwam het aanrollen en zakte dáár in de grond”, zegt Jacqueline Koolhaas lachend.