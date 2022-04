Oostburgse ouderen zijn boos dat ze wéér moeten verhuizen: ‘Ze sturen ons terug achter de geraniums’

De ouderensoos zit sinds een jaar of twee in het voormalige schoolgebouw De Drieklank, aan de Orion in Oostburg. ,,Hier kunnen we alles doen wat we willen”, zegt Peet Scherbeijn (81). ,,Oké, de biljarttafels staan wat dicht op elkaar, maar daar waren we zo aan gewend. Dan wachten we even tot de tafel naast ons gestoten heeft.” Op donderdagmiddag wordt er koersbal gespeeld. De ouderen zijn hun wilde haren misschien verloren, competitief zijn ze als nooit tevoren.