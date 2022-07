Oost-Westweg deels afgesloten vanwege lek in gasleiding, reparatie duurt hele nacht

Kadirs foto’s van de zeespiegel­stij­ging hakken er in: ‘We moeten nú handelen’

Zijn foto's zijn prachtig en zijn verhaal is indrukwekkend. Maar ook doodeng. Fotograaf Kadir van Lohuizen had géén idee van de ernst van de zeespiegelstijging. Tot hij in Bangladesh kwam en zijn ogen werden geopend. Zijn buitenexpo ‘Na ons de zondvloed’ is tot en met zondag bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk te zien. Daarna verhuizen de trotters met foto's naar het Topshuis op Neeltje Jans.

21 juli