Oorzaak dodelijk ongeluk Westerscheldetunnel: auto van vrouw viel stil, auto's klapten er bovenop

Update 17.27 uur Zeeuwse bestuur­ders: ‘Behandel Zeeland nu eens als volwaardi­ge provincie en niet als een of ander wingewest’

17:32 VLISSINGEN - Dat de Tweede Kamer staatssecretaris Barbara Visser opnieuw op het matje roept over de marinierskazerne, is zijn zaak. Het verandert niets aan het gevoel dat in Zeeland leeft: we zijn bedonderd. Zeeuwse bestuurders willen nu vooral praten over compensatie. ‘Zeeland moet nu eens als een volwaardige provincie worden behandeld en niet als een of ander wingewest’.