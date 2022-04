Ook Terneuzen is eruit: Laszlo van de Voorde en Jeroen de Buck nieuwe wethouders

In Sluis werd met de aanstelling van Cees Liefting, die jarenlang wethouder was in Terneuzen, voor een verrassing gezorgd. In Terneuzen waren de beoogde wethouders eigenlijk al wel bekend. De ervaren Frank van Hulle en de jonge nieuwkomer Jeroen de Buck trekken voor verkiezingswinnaar TOP/Gemeentebelangen de kar. Voor het CDA mag Jurgen Vervaet aan zijn tweede termijn als wethouder beginnen. De PvdA schuift Terneuzenaar Laszlo van de Voorde naar voren, met steun van GroenLinks. Ook Sonja Suij van de VVD mag nog een periode verder als wethouder.