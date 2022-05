Ook te veel PFAS in bloed Antwerpenaren

Volgens dagblad De Morgen bevatten 13 van de 25 afgenomen bloedmonsters meer PFOS dan de Europese grenswaarde. PFOS is een stof uit de groep van PFAS, Professor Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) deed het onderzoek in opdracht van de Antwerpse burgervereniging Grondrecht.

PFAS komt niet alleen via afvalwater in het milieu, maar ook via rookgassen. Doordat de wind meestal uit het westen waait ligt vooral Antwerpen onder de rook van de chemische fabriek.

,,De resultaten zijn niet goed, ook al wonen deze mensen verder en eten ze minder groenten en eieren uit de tuin dan de mensen in Zwijndrecht”, zegt De Boer in het Vlaamse dagblad De Morgen. ,,Dit zijn niet de extremen die we bij de dichte buren van 3M zien, maar het zijn wel te hoge waarden en dat op verdere afstand”, zegt De Boer.

Zeeland

De uitkomst van het onderzoek is voor Grondrecht reden om te pleiten voor uitbreiding van het bevolkingsonderzoek. In Zeeland klinkt vanuit gemeenten langs de Westerschelde al maanden de roep om het bloed van inwoners te testen, mede naar aanleiding van de veel te hoge waarden die een inwoner van Hulst had. Die had zijn bloed op eigen initiatief laten analyseren.

De GGD Zeeland wil wachten met het nemen van bloedtesten totdat de onderzoeken door Rijkswaterstaat naar zwemwater en het RIVM naar voedselveiligheid, naar verwachting deze maand, zijn afgerond. De resultaten moeten GGD in staat stellen gerichter te werken bij het houden van een bevolkingsonderzoek.

