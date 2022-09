Ook Saeftinghe heeft last van stikstof

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de beschermde natuur in ons land meer last heeft van stikstof dan werd aangenomen. Daaronder valt ook Saeftinghe. Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt nog niet te kunnen inschatten wat het betekent voor de Zeeuwse aanpak.

De NOS heeft een rapport ingezien van internationale wetenschappers dat is verschenen onder VN-toezicht. Daarin staat te lezen dat een aantal soorten natuur gevoeliger is voor stikstof dan werd aangenomen. Het gaat onder meer om habitatgebieden. Saeftinghe - op de grens met Vlaanderen - is zo’n gebied.

Volgens het VN-rapport gaat het om tientallen natuurgebieden in Nederland waarvoor de huidige stikstofnormen niet streng genoeg zijn.

Gevoeliger

In een reactie laat gedeputeerde Pijpelink weten dat het nieuws dat de NOS vandaag brengt, effect heeft op de aanpak van stikstof. ,,We hebben gezien dat ook Westerschelde en Saeftinghe gevoeliger lijken voor stikstof dan eerst gedacht, maar op dit moment kunnen we nog niet volledig overzien wat het rapport betekent voor onze aanpak. Het Rijk heeft aangegeven dat er een analyse van het rapport en een Nederlandse doorvertaling wordt gemaakt. Als het nodig is, passen we onze aanpak daarop aan.”

Als uit de analyse van het rapport blijkt dat ook Saeftinge gevoeliger is voor stikstof dan werd gedacht, dan heeft Zeeland er een probleem extra bij. Tot nu toe moesten er alleen maatregelen genomen worden in de natuurgebieden De Manteling op Walcheren en bij de Kop van Schouwen. Zeeland neemt in ons land een bijzondere positie in als het gaat om de stikstofproblematiek. Zeeland importeert namelijk meer stikstof dan het exporteert, terwijl dat meestal andersom is in Nederland. Dat komt onder meer door de lange kustlijn. Vanuit het buitenland - denk België - komt meer stikstof ons land binnen. Ook de scheepvaart over de Westerschelde is een van de veroorzakers.

Gedeputeerde Anita Pijpelink vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen. Ze wil eerst de analyse van een nieuw rapport afwachten.

Ook minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof wil niet vooruitlopen op de vraag of een nieuw internationaal onderzoek zal leiden tot strengere stikstofnormen. ,,Het is nu zaak dat Nederlandse wetenschappers gaan kijken wat dit betekent voor Nederlandse natuurgebieden”, zegt ze. Van der Wal zegt dat ze het rapport inhoudelijk nog niet kent, maar dat de bevindingen wel onderstrepen dat het belangrijk is om tot een ‘hele snelle aanpak’ te komen om de uitstoot te verminderen.

,,Het is nu heel belangrijk dat we heel snel zicht hebben op duidelijkheid. Ook voor de boeren, en ook voor de natuurorganisaties”, aldus de minister. Ze zegt dat het onderzoek nog vertaald moet worden naar de Nederlandse natuur, omdat ‘per gebied’ duidelijk moet zijn wat de impact op de natuur zal zijn.