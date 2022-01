Ook onderzoek in Koudekerke in zaak-Dean, Zeeuws-Vlaamse vriendin van Dave De K. opgepakt

Restaurant Meliefste uit Wolphaarts­dijk trekt tijdelijk in bij The Jane in Antwerpen: ‘Onzeker of we in Nederland binnenkort open mogen’

WOLPHAARTSDIJK - Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk trekt acht dagen lang in bij het prestigieuze The Jane in Antwerpen. Thijs Meliefste wijkt uit naar België omdat hij in Nederland niet open mag. ,,Het is onzeker wat we binnenkort wel of niet mogen. Daarom serveren we tijdelijk lunch en diner in the Upper Room Bar van The Jane.”

