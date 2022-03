Ook minister Harbers zegt: PFAS in de Westerschelde geen reden om ontpoldering van de Hedwige uit te stellen

In zijn antwoord op Kamervragen van het CDA en GroenLinks verwijst hij naar een brief die zijn voorganger Barbara Visser (VVD) in oktober schreef. Het slib dat daar straks neerslaat is schoner dan wat er in de loop der jaren in andere natuurgebieden is opgehoopt, dus de nieuwe natuur zal waarschijnlijk schoner, maar zeker niet vuiler zijn.

Verontruste reacties

Enkele maanden geleden werd bekend dat de Hedwigepolder eerder onder water gaat dan gepland. Dat bevestigt Harbers. Grond hoeft niet te worden afgevoerd, maar kan in het gebied zelf worden gebruikt voor een panoramaheuvel en door het mooie weer is het werk lekker opgeschoten. Dus is de ontpoldering nog voor de winter een feit, in plaats van voorjaar 2023. Dat heeft tot verontruste reacties geleid in de gemeenteraad van Hulst, de Staten en dus ook de Tweede Kamer, omdat sinds afgelopen zomer duidelijk is dat er hoge concentraties schadelijke PFAS in het Scheldewater zit.

Nederland is met Vlaanderen in gesprek om lozingen van PFAS, zoals die van het bedrijf 3M bij Antwerpen, terug te dringen. Op 25 maart spreekt Harbers daarover met zijn Vlaamse collega Zuhal Demir. Op termijn wordt de Westerschelde schoner, verwacht Harbers, ook omdat Nederland met enkele andere landen ijvert voor een Europees verbod op de productie van PFAS.

PFAS in vis en schelpdieren

Dat er onderzoeken lopen naar PFAS in vis, schelpdieren en zeegroenten in de Westerschelde vindt Harbers ook geen reden om de ontpoldering uit te stellen. ‘Dit onderzoek zal niet leiden tot nieuwe inzichten over de verwachte water- en bodemkwaliteit van de ontpolderde Hedwigepolder.’ En dat Gery De Cloedt, de voormalige eigenaar van de Hedwigepolder, bij de Raad van State aandringt op het terugdraaien van de onteigening, is ook geen reden. Harbers verwacht niet dat de Raad van State vanwege die procedure de ontpoldering zal stilleggen.

Publiekscampagne niet nodig

De adviezen over het eten van vis uit de Westerschelde zijn onlangs aangescherpt. Eet geen zelf gevangen vis en garnalen, zegt de GGD, en ook niet te vaak oesters en mosselen. Een publiekscampagne hierover vindt het Rijk niet nodig. Een verbod op commercieel gevangen vis is niet aan de orde. Die wordt al gecontroleerd. Verder wordt er in de antwoorden op gewezen dat er een traject loopt om maximumnormen vast te stellen voor de hoeveelheid PFAS in gevangen vis.