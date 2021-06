Ook Domburg keert zich tegen groot hotel-resort bij Biggekerke: ‘Dan wordt het hier nóg drukker’

Commissa­ris van de koning Polman was volgens klachten­com­mis­sie niet nalatig bij integri­teits­kwes­tie

2 juni MIDDELBURG - Commissaris van de koning Han Polman is vorig jaar niet nalatig geweest bij meldingen over de integriteit van gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Dat vindt de bezwarencommissie van de provincie. Wel had hij de kwestie mogelijk eerder kunnen ophelderen.