Ook bloedonderzoek PFAS in deel Antwerpse binnenstad

Onderzoek onder omwonenden van de fabriek liet vorig jaar hoge concentraties zien. Daarop besloot Vlaanderen het onderzoeksgebied te vergroten. Vanaf eind vorig jaar kunnen mensen die binnen een straal van 5 kilometer van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen zich melden. Ruim 7200 mensen hebben dit tot nu toe gedaan.

In Antwerpen was de Schelde echter de grens. Een deel van de binnenstad viel daardoor buiten het onderzoek, hoewel dit deel op minder dan 5 kilometer afstand van de chemische fabriek ligt. De afstand tussen 3M en de kathedraal van Antwerpen bijvoorbeeld is 4600 meter. De ‘Boerentoren’, op de kop van de bekende winkelstraat Meir ligt op de 5 kilometer-grens.