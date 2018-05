Ook baby overleden na spoedbevalling in bakkerij Hulst

Delta Ride moet routes in Terneuzen omgooien

16 mei TERNEUZEN - De langste routes van de Delta Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen zijn noodgedwongen aan het begin omgegooid. De politie vond het te onveilig te starten over de Scheldeboulevard en het sluizencomplex van Terneuzen.