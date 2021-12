Ook afsplitsing van Forum voor Democratie in Zeeland valt uiteen, nu 16 (!) fracties in Provinciale Staten

Houden linten en stroom­draad een wolf uit de schapenwei? Zeeland doet mee aan een praktijk­proef

MIDDELBURG - Kunnen schrikdraad en fladderlinten een wolf buiten een schapenwei houden? De provincie doet mee aan een proef, in samenwerking met Noord-Brabant. Gedeputeerde Anita Pijpelink: ,,Als het werkt, gaan we een aantal kilometer bestellen. Schapen- en geitenhouders kunnen die in noodgevallen gebruiken.”

