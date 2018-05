Onweer, wateroverlast, windstoten en hagel: opnieuw noodweer

VLISSINGEN - Slecht weer zorgt ook donderdag weer voor overlast en ongemak. Door hevige buien stond donderdagochtend de publieksbalie van het gemeentehuis in Terneuzen blank, en in de gemeente Borsele werden uit voorzorg twee sportevenementen afgeblazen.

Weerplaza voorspelt voor donderdag forse onweersbuien. Daarbij is kans op hagel met stenen van 2 tot 4 centimeter groot, zware windstoten van 75 kilometer per uur en wateroverlast. Plaatselijk kan donderdag 40 tot 70 milimeter regen vallen in zeer korte tijd. Dit resulteert dan ook in wateroverlast.

Stadhuis Terneuzen blank

Volledig scherm Wateroverlast bij het stadhuis van Terneuzen. © Harmen van der Werf De eerste problemen door het water deden zich al vroeg voor. Een medewerker van de gemeente Terneuzen was om 06.30 uur in het stadhuis om te openen. Een kwartier later stond het middelste, lager gelegen gedeelte met de publieksbalie al blank. De pompen hebben goed gewerkt, maar konden de enorme water niet aan.



Het voorste gedeelte van de publieksbalie heeft een betonnen vloer, maar in het daarachter gelegen kantoor van onder meer het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen ligt tapijt. Dat is ook gedeeltelijk ondergelopen. Of het vervangen moet worden, kon Patrick Anema van technisch beheer nog niet inschatten. Schoonmaakploegen gaan snel aan de slag. ,,Het is gelukkig schoon water", aldus Anema. Tot 13.00 uur zijn de balies in ieder geval gesloten. Wie vanochtend een afspraak had, wordt gebeld.

Borsele en Reimerswaal gelasten evenementen af

Een tegenvaller voor zo'n 1500 kinderen uit de gemeenten Borsele en Reimerswaal. De Schoolsport Olympiade en de Zwemspelendag in zwembad Stelleplas in Heinkenzand gaan niet door. Ook de sportdag in Den Inkel voor Reimerswaalse scholieren is afgeblazen.

De Schoolsport Olympiade is een jaarlijkse sportdag voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Borselse basisscholen. Leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen in de gemeente spelen op dezelfde dag waterspelletjes en andere buitenactiviteiten in Stelleplas. Organisator Borsele Beweegt laat weten dat vanwege het slechte weer en de verwachte onweersbuien donderdag besloten is beide evenementen af te gelasten. Aan beide evenementen zouden zo'n 375 kinderen meedoen.

'Twintig keer buienradar gecheckt'

Jordan van Langevelde, organisator van de sportdag in Reimerswaal, checkte gisteravond 'wel twintig keer' buienradar. Op basis daarvan was er geen aanleiding om het evenement niet door te laten gaan. ,,Tot ik om 8.00 uur de volgende dag werd gebeld door één van de tien deelnemende scholen dat ze vanwege het onweer niet meer kwamen. Daar schrok ik echt van: ik had niet zien aankomen dat de weerverwachting zo snel was veranderd."



Een kwartier later had hij alle scholen afgebeld. ,,Veiligheid boven alles. Helaas zaten veel kinderen al in de bus die tussen de scholen en Den Inkel pendelt. Die zijn teruggebracht naar school." Van Langevelde is blij met het besluit. ,,Er klonk net een geweldig harde onweersklap in Kruiningen. Alleen dat was al genoeg reden om de sportdag niet door te laten gaan. Overigens regent het ook al lang vrij hard."



De sportdag, waar 700 kinderen aan mee zouden doen, wordt niet op een later moment ingehaald. Volgens Van Langevelde is dat onder meer gezien de drukke schoolagenda's en het vrijmaken van het zwembad en sporthal praktisch vrijwel onmogelijk.

Widget door Weerplaza

Plaatselijk karakter

De buien hebben opnieuw een plaatselijk karakter, waardoor de straten in de ene plaats blank kunnen staan en er een stuk verderop slechts wat lichte regen of zelfs helemaal niets valt.

Voor de buien uit wordt het in Zeeland 22 tot 25 graden. Tijdens buien koelt het snel af naar een graad of 12. Langs de westkust kan het door het opsteken van een zeewind afkoelen naar circa 18 graden.