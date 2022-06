OntmoetKRing is kringloopwinkel én ontmoetingsplek in Terneuzen

Een lange, houten tafel neemt een prominente plek in, bij kringloopwinkel OntmoetKRing in Terneuzen. Die is niet te koop: met mokken en speculaasjes op tafel is de boodschap duidelijk. Hier mag je neerstrijken voor een praatje. ,,Als de vrijwilligers pauze hebben, zitten we hier ook”, zegt vrijwilliger Fieneke Vink.