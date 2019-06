Ontklede vrouw in Westdorpe door misdrijf om het leven gekomen

videoWESTDORPE - De politie gaat ervan uit dat de overleden vrouw, die gisteren bij Westdorpe is gevonden, door een misdrijf om het leven is gebracht. Wat haar identiteit is, is nog onbekend. De politie roept daarvoor de hulp in van het publiek.

Het stoffelijk overschot werd gisteren rond het middaguur aangetroffen door een voorbijganger in een weiland aan de Sint Anthoniekade, vlakbij de grens met België. De politie kon gisteren nog niet melden of het om een vrouw of man ging. Vandaag heeft de politie bekendgemaakt dat het slachtoffer een vrouw is, die gezien de verwondingen op het lichaam door geweld om het leven is gebracht.

Volledig scherm © HV Zeeland Het signalement van de vrouw luidt: blank, tussen de 50 en 65 jaar oud, kort rossig haar, normaal postuur, 1.65 tot 1.70 meter lang geen sieraden of tatoeages en de vrouw droeg geen kleding.

De politie wil graag in contact komen met mensen die meer informatie kunnen verschaffen. Ook is contact gezocht met de Belgische politie. In totaal werken twintig mensen aan de zaak.

Het team Forensische Opsporing deed gisteren ter plaatse uitgebreid onderzoek, waarbij ook een helikopter werd ingezet om foto's te maken van de omgeving. Er zijn ook passanten ondervraagd. Morgen wordt sectie verricht op het lichaam.