Ons bin zuunig, is dat erg?

Buiten de provinciegrenzen kennen ze over het algemeen één woord Zeeuws: zuunig. Een paar weken geleden nog, in een grootscheeps onderzoek van het Brabants Dagblad naar de cateringkosten in de provinciehuizen. In joviaal Brabant tikken ze jaarlijks 1,3 miljoen euro af voor de broodjes en bij voorkeur vers geperste sapjes van bestuurders en ambtenaren. ‘Ons Zeeuwen’ in Middelburg zijn met een post van nog geen half miljoen euro in de vier jaar oneindig bescheidener. ,,Zeeuwse provinciebestuurders betalen zélf hun lunch, zonder uitzondering’’, ontdekten de Brabantse onderzoekers. Om er nog aan toe te voegen, dat op ambtenarensalarissen koffiegeld wordt ingehouden.