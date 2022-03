‘Onnodig lang wachten voor een dichte brug bij de sluizen is slechte reclame voor Terneuzen’

TERNEUZEN - Automobilisten die haast eindeloos staan te wachten voor een open brug op het sluizencomplex in Terneuzen. Dat is best een beetje lachwekkend, als je weet dat je een brug verder gewoon kunt oversteken. Maar het is ook niet bepaald gastvrij. Daar moet verandering in komen, vindt de gemeenteraad van Terneuzen.